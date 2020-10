Sejm uchwalił przepisy pomagające w walce z epidemią

W czwartek w Sejmie przeprowadzono drugie czytanie projektu ustawy dotyczącej walki z epidemią koronawirusa w Polsce. Wcześniej komisja zdrowia, która pracowała nad czterema projektami, za wiodący uznała projekt złożony przez klub PiS.

Za głosowało 423 posłów, 11 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu.

Członkowie komisji poparli poprawkę Lewicy, by pracownicy sklepów mogli odmawiać sprzedaży osobom, które nie mają zasłoniętych ust i nosa. Kilkadziesiąt poprawek nie zyskało aprobaty komisji, w związku z tym złożono 53 wnioski mniejszości, które będą głosowane w czasie trzeciego czytania.

Przed południem w czwartek w Sejmie klub PiS wnioskował o bezzwłoczne przejście do trzeciego czytania bez odsyłania projektu do komisji, co spotkało się ze sprzeciwem.

W czasie drugiego czytania posłowie zgłosili kilkadziesiąt poprawek.

Projekt ustawy zakłada m.in. uregulowana kwestii nakazu noszenia maseczek i przyłbic, podwyższenie wynagrodzeń pracowników medycznych kierowanych do walki z epidemią przez wojewodów oraz brak odpowiedzialności karnej za nieumyślne błędy medyczne w czasie walki z COVID-19.