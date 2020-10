Amerykanie już wybierają prezydenta

To jednak jeszcze niczego nie zwiastuje, bo do oficjalnego dnia wyborów zostały dwa tygodnie, w ciągu których wiele może się zdarzyć. Ponadto duża część wyborców republikańskich planuje udać się do punktów wyborczych dopiero 3 listopada. Wyniku głosowania nie poznamy w tym roku w dniu wyborów, ale kilka lub nawet kilkanaście dni później, ze względu na to, że kluczowe stany – Wisconsin i Pensylwania – zaczną liczyć głosy kopertowe dopiero 3 listopada.