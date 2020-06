Andrzej Duda o Donaldzie Trumpie: Mamy jednakowe spojrzenie na prowadzenie polityki

Prezydent Andrzej Duda za kilka godzin spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Na briefingu prasowym zapytany został między innymi o negatywne opinie na temat jego wizyty w Waszyngtonie.

- Prezydent Donald Trump do różnych rzeczy jest wzywany, zwłaszcza przez swoich oponentów politycznych. Jak państwo wiecie, ja też jestem wzywany do różnych rzeczy przez różnych oponentów politycznych, ale moja współpraca z prezydentem Donaldem Trumpem od samego początku jest dlatego tak dobra, że mamy jednakowe spojrzenie na sprawę tego, jak należy prowadzić politykę i o co w niej chodzi - powiedział. - Obydwaj wiemy doskonale, że mamy obowiązek prowadzenia spraw swoich krajów. Pan prezydent prowadzi sprawy amerykańskie, ja prowadzę sprawy polskie - dodał i podkreślił, że szukają punktów stycznych. -Znajdujemy je i to w tym wszystkim chodzi - stwierdził.

Duda przyznał także, że „jeszcze nie miał takiego spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem, żeby nie rozmawiali o czymś bardzo konkretnym, co potem nie przełożyło się na życie”. Ocenił również, że "to, że są oponenci i opozycja, jest naturą kraju demokratycznego". - To są tematy bardzo ważne i poważne, poczynając od kwestii militarnych, a na kwestiach medycznych kończąc. I dla mnie to jest szansa na bardzo szybkie otwarcie kolejnych pól współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, które są największym mocarstwem gospodarczym i militarnym na świecie i gwarantem bezpieczeństwa - powiedział.