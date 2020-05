Rzecznik rządu: Szumowski to współautor sukcesu walki z epidemią

Platforma Obywatelska zmieniła kandydata w wyborach prezydenckich - w miejsce wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej ma wystartować prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. By tak się stało, musi on zebrać 100 tys. podpisów. Wybory nie zostały ogłoszone, nie wiadomo, ile czasu na zbieranie podpisów będzie miał kandydat PO.

Piotr Mueller wyraził nadzieję, że pierwsza tura wyborów zostanie przeprowadzona 28 czerwca. - Jeżeli Senat nie spowoduje jakiejś obstrukcji działań, to ten kalendarz wyborczy jest realny - ocenił.

- Chciałbym podkreślić, że od Senatu dużo zależy. Czym Senat szybciej uchwali ustawę, tym dłuższy będzie termin, kalendarz wszystkich czynności wyborczych - powiedział w Polsat News rzecznik rządu Piotr Mueller. Dodał, że obóz rządzący jest otwarty na "konstruktywne poprawki" Senatu do ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów prezydenckich i z góry ich nie odrzuca.

Odmrażanie kampanii

Pytany, czy kampania wyborcza może zostać odmrożona tak, by możliwe były spotkania kandydatów z wyborcami rzecznik rządu odparł, że jeżeli kolejne etapy odmrażania będą wchodziły w życie, to w czerwcu "pewne formy bezpośredniej kampanii będą możliwe". - Ale oczywiście to jest zależne od tego, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna - zastrzegł. Poinformował, że decyzje dotyczące kolejnego etapu odmrażania gospodarki zostaną ogłoszone prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.