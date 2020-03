Witek: Nie ma czegoś takiego jak przełożenie wyborów

- Jest wyznaczony termin na 10 maja. Jesteśmy w porządku konstytucyjnym, który przewiduje określoną procedurę. Z drugiej strony mamy stan epidemii, ale jedno drugiemu nie przeszkadza. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych przeszkód, żeby wybory się odbyły - oceniła Elżbieta Witek w TVP Info.

Marszałek Sejmu podkreśliła, że „nie ma czegoś takiego jak przełożenie wyborów”. - Konstytucja mówi, że przełożenie może nastąpić tylko w trzech stanach wyjątkowych. Takiego stanu wyjątkowego rząd nie ogłosił. Jesteśmy w stanie epidemii, a to nie przeszkadza w przeprowadzeniu 10 maja wyborów prezydenckich - tłumaczyła.

- Jeżeli zachowamy ten reżim i bezpieczeństwo, to może się okazać, że po 10 kwietnia będziemy mogli powoli wracać do pracy i w miarę normalnego życia - dodała Witek. - Mamy bardzo odpowiedzialny rząd, który będzie obserwował jak się rozwija sytuacja. Obywatele to widzą - stwierdziła.