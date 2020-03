Kwiatkowski: PiS musi zapewnić finansowanie mediom publicznym

- Czego nie zrobiłby Andrzej Duda z ustawą przyznającą mediom publicznym dwa miliardy złotych, to dla opozycji dobrze. Jak podpisze ustawę, to z tym workiem na plecach będzie biegł jeszcze przez dwa miesiące. Jeżeli nie podpisze, to czeka go zemsta PiS. PiS zablokuje mu kampanię - powiedział w RMF FM były prezes TVP Robert Kwiatkowski. W jego opinii, jeżeli prezydent nie podpisze ustawy, „zrobi psikusa PiS”. - Czego będzie się można po nim spodziewać jak zostanie po raz drugi prezydentem? - dodał.

Poniżej dalsza część artykułu