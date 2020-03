Tomasz Trela: Prezydent Duda pokazał środkowy palec Polakom

W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącą przekazania rekompensaty w wysokości 1,95 mld zł dla TVP oraz Polskiego Radia.

Do tematu odniósł się w Polsat News szef sztabu wyborczego Roberta Biedronia, Tomasz Trela. - Te dwa miliardy przydałyby się na ochronę zdrowia, ale edukacja leży, pomoc społeczna leży, w emeryturach brak pieniędzy i tak lekką ręką przekazujemy pieniądze na publiczną propagandę? - powiedział.

Trela skomentował także słowa prezydenta dotyczące istotnej roli mediów publicznych. - Istotna rola mediów publicznych jest taka, że w kampanii wyborczej, czy to do parlamentu, europarlamentu, czy na urząd prezydenta kraju, kamera TVP towarzyszy kandydatom PiS non stop, a kandydatom opozycji wybiórczo. To jest główna rola mediów narodowych - stwierdził szef sztabu Biedronia. - Gdyby to było uczciwe, gdyby ta propaganda nie była propagandą, a rzetelną informacją, wtedy moglibyśmy dyskutować, czy dwa miliardy, czy miliard czy pół miliarda - dodał. - Pan prezydent, składając swój symboliczny podpis, pokazał środkowy palec wszystkim obywatelom naszego kraju. Pokazał, że 2 mld złotych na publiczną propagandę są dla niego ważniejsze, niż inne potrzebne rzeczy w Polsce - podkreślił Trela.