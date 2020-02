Fogiel: Duża część Polaków wie, po co nam Andrzej Duda

- Konwencja rzeczywiście, uważam, daje powody do satysfakcji - powiedział pytany o to wydarzenie w RMF FM Radosław Fogiel.

Dopytywany o brak deklaracji programowych polityk PiS dodał, że konkretne propozycje programowe będą przedstawiane w trakcie kampanii, "już pierwsze być może w tym tygodniu". - Mamy jeszcze osiemdziesiąt kilka dni do wyborów, musimy jakoś rozłożyć... - tłumaczył.

Fogiel ocenił, że kampania "wymaga pewnego budowania napięcia". - A konwencja była po to, żeby pokazać, że startujemy, żeby nadać dynamikę tej kampanii, po to się robi konwencje - mówił.

Na pytanie, czy konwencja nie powinna być po to, "żeby ludziom powiedzieć na przykład, po co nam Andrzej Duda?" poseł odparł: - Myślę, ze duża część Polaków już po pięciu latach wie, po co nam Andrzej Duda i chce kolejnych pięciu lat.

Zdaniem Fogla, Andrzej Duda jest potrzebny jako głowa państwa "chociażby po to, żeby nie było brutalnej walki między rządem a urzędem prezydenta". - Weźmy trzynastą emeryturę. Świeża sprawa. Uchwalona przez Sejm, zablokowana w Senacie, kontrolowanym przez opozycję. OK, w Sejmie udało się to odwrócić, trzynasta emerytura do emerytów trafi, ale gdyby kandydat opozycyjny zasiadał w Pałacu Prezydenckim, to mielibyśmy prawdopodobnie tę samą blokadę, która byłaby w Senacie, której już by się w Sejmie, przy tej większości nie udało odwrócić - powiedział polityk.

Radosław Fogiel nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy szefem sztabu Andrzeja Dudy będzie europoseł PiS Joachim Brudziński. - Myślę, że osoba, która prowadziła sztab w ostatnich wyborach parlamentarnych bardzo dobrze się sprawdziła. Pan poseł Joachim Brudziński myślę, że byłby dobrym kandydatem. Ale to nie ja startuję na prezydenta - stwierdził.