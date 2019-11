Nieoficjalnie: Socjaliści wygrywają. Sukces VOX

Największy sukces odniosła VOX. Ta ultraprawicowa partia, której przewodzi Santiago Abascal, w poprzednich wyborach wprowadziła do parlamentu 24 deputowanych.

Dziś - zdobyła 56-59 mandatów.

W hiszpańskim parlamencie znajdą się w nim m.in. przedstawiciele separatystycznych ugrupowań z Katalonii: Kandydatury Jedności Ludowej (CUP), która może liczyć na 3-4 mandaty, Republikańskiej Lewicy Katalonii (ERC) oraz bloku Razem dla Katalonii (JxCat). Wszystkie trzy mogą liczyć na ok. 25 mandatów.

W Kongresie Deputowanych zasiądą też najprawdopodobniej przedstawiciele separatystycznych ugrupowań z Kraju Basków: PNV i Bildu, która łącznie mogą mieć - w zależności od statecznych wyników - do 10 mandatów.

Do 350-osobowego parlamentu kilka partii wprowadzi po kilku swoich przedstawicieli, co sprawi, że będzie to najbardziej rozdrobniony Kongres Deputowanych w historii.