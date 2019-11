Śpiewak: Lewica powinna wystawić kobietę na prezydenta tv.rp.pl

Karol Ikonowicz

Jan Śpiewak, socjolog i działacz ruchów miejskich zapytany o to, jakiego kandydata powinna wystawić Lewica w wyborach na prezydenta, wyraził zaniepokojenie, że będzie to któryś z prominentnych polityków - liderów środowisk lewicowych, które weszły do Sejmu.