Hongkong: tysiące manifestantów na ulicach

Policja uzasadniła decyzję o zakazie demonstracji, powołując się na starcia, do jakich doszło w ostatnią niedzielę, a były to jedne z najpoważniejszych starć od początku protestu. Władze ostrzegły jednak ludność przed "ryzykiem poważnych zakłóceń”.



Aby obejść zakaz, demonstranci wezwali do organizowania spotkań religijnych, które nie wymagają zezwoleń. Dzięki temu, wczesnym popołudniem kilka tysięcy osób zgromadziło się na stadionie w dzielnicy Wanchai.



Spodziewając się kolejnych starć policja, zbudowała zasieki wokół budynków Biura Łącznikowego. W okolicy rozmieszczono także armatki wodne.