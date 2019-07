USA: Policjant pisał, że Ocasio-Cortez należy zastrzelić

Lawson przyznał, że cała historia jest powodem do wstydu dla całego departamentu. - Ci policjanci zachowali się w sposób nieprofesjonalny, sugerowali agresywne działania, które miały być podjęte wobec urzędującej kongresmance - mówił komendant.

Postępowanie wewnętrzne przeprowadzone w tej sprawie wykazało, że obaj mężczyźni naruszyli zasady obowiązujące w departamencie policji co do aktywności jej funkcjonariuszy w mediach społecznościowych.

Do incydentu doszło kilka dni po tym, jak prezydent Donald Trump wywołał oburzenie swoim wpisem na Twitterze, w którym sugerował krytykującym go Demokratkom, aby "wróciły do swoich zepsutych krajów" i naprawiły je, a dopiero potem wróciły do USA. Trump nie wymienił z nazwiska żadnej kongresmenki, ale powszechnie uważa się, iż miał na myśli m.in. Ocasio-Cortez (urodziła się w USA, ale ma imigranckie korzenie).

Rispoli odpowiadał na Facebooku na wpis o Ocasio-Cortez umieszczony przez satyryczny serwis internetowy tatersgonnatate.com, który sugerował, że demokratyczna kongresmenka uważa, iż amerykańscy żołnierze są przepłacani. "Powinna otrzymać kulkę (ang. round)" - napisał dodając, że "nie chodzi mu o rundki, które w przeszłości serwowała" (to nawiązanie do tego, że w przeszłości Ocasio-Cortez była barmanką).

Burmistrz Gretna, Wayne Rau przyznał w rozmowie z "New York Times", że poczuł "obrzydzenie" czytając wpis. Zapewnił, że nie jest on reprezentatywny dla miasta ani miejskiej policji.