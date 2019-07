Paweł Kowal: PSL może zabić niezdecydowanie tv.rp.pl

- Mam wrażenie, że SLD było za bardzo "figo-fago" w tej koalicji. Pewność siebie kandydatów, podkreślanie, że to wszystko my im zawdzięczamy, że gdyby nie oni to Polska byłaby gdzieś indziej. Na wielu ludzi to źle wpłynęło. Widziałem to po wyborcach – powiedział Paweł Kowal w programie "Onet Rano”.