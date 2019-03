Syn Netanjahu o Stambule: To Konstantynopol Moonik [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zaapelował do premiera Izraela Benjamina Netanjahu, by ten "wytargał syna za ucho", po tym jak Yair Netanjahu publicznie nazwał Stambuł "Konstantynopolem" (tak nazywało się miasto w czasach Cesarstwa Bizantyjskiego, przed opanowaniem go przez Turków).