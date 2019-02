Projekt ustawy antyprzemocowej. Ujawniono autorów

Resort rodziny ujawnił autorów skandalicznego projektu ustawy o przemocy w rodzinie. To m.in. Ordo Iuris. Fundacja zaprzecza

W grupie roboczej która przygotowywała kontrowersyjny projekt ustawy antyprzemocowej był m.in. przedstawiciel Ordo Iuris - wynika z odpowiedzi ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej na interpelację poselską poseł Joanny Frydrych.

„W 2016 r. w resorcie powołana została grupa robocza, pracująca nad zmianami do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W skład grupy roboczej wchodzili przedstawiciele resortów zajmujących się powyższą tematyką, środowisk naukowych, samorządów lokalnych oraz przedstawiciel sektora pozarządowego. Jednym z dziewięciu członków grupy roboczej był przedstawiciel Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris” - przyznał podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki w odpowiedzi na interpelację poselską.

W ostatni dzień 2018 r. resort opublikował projekt, który spotkał się z totalną krytyką organizacji zajmujących się przemocą w rodzinie. Jak pisaliśmy rząd miał poprawić źle działającą ustawę z 2005 r. m.in. uprościć procedury „Niebieskiej Karty”. Zamiast tego wprowadził - zdaniem ekspertów z którymi rozmawialiśmy - aż 50 zapisów, które chronią... sprawców przemocy.

Osobą odpowiedzialną - formalnie - za projekt była Elżbieta Bojanowska - podsekretarz stanu i Krajowy Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jednak podając się do dymisji stwierdziła, że zapisy były niedopuszczalne i niezgodne z „intencją resortu”. Dotychczas utrzymywano, że projekt to efekt prac międzyresortowych. - Taki projekt nie powinien wyjść poza mury resortu - mówiła Bojanowska na konferencji tuż przed dymisją.

Jak pisaliśmy na początku roku projekt powstawał w całkowitej tajemnicy - nie chciano pokazać ich nawet członkom Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jaki działa przy ministerstwie, choć był on do tego powołany. Szefem zespołu monitorującego był Jerzy Kwaśniewski, prezes Fundacji Ordo Iuris. W odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej” Kwaśniewski zapewniał, że „Wcześniejsze konsultacje z ekspertami pomogłyby uniknąć błędów projektu” oraz że „zabrakło rzetelnej kampanii informacyjnej i usystematyzowanych zasad konsultacji eksperckich”.

Dlaczego więc resort wymienia tą organizację jako członka grupy roboczej, która przygotowywała zapisy ustawy? Mec. Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej” zaprzecza.

„Prace w MRPiPS zaczęły się w 2016, ale ustały szybko (chyba jeszcze w 2016) i nie były zakończone napisaniem projektu nowelizacji, a MRPiPS prowadziło prace dalej przez dwa lata samodzielnie już bez udziału Grupy Roboczej (a przynajmniej beze mnie). Liczyłem na to, że Zespół Monitorujący powołany w 2017 będzie konsultowany w tej sprawie. To jednak nie miało również miejsca” - odpowiada nam mec. Kwaśniewski. Jego zdaniem „opublikowany projekt był wyłącznym dziełem urzędników MRPiPS”.

Dziś w Radio Zet minister pracy Elżbieta Rafalska potwierdziła, że resort nie prowadzi prac nad nowym projektem ustawy antyprzemocowej. – Nie sądzę, żeby projekt, który budzi takie emocje, który wymaga jakiejś zgodnej, racjonalnej dyskusji, udało się przeprowadzić w tej kadencji – stwierdziła Rafalska.

