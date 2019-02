USA wysyłają niemal 4 tys. żołnierzy na granicę z Meksykiem

Pentagon potwierdził wysłanie 3750 dodatkowych żołnierzy na granicę USA z Meksykiem. Żołnierze mają trafić tam w połowie lutego - podaje ABC News.

Żołnierze mają wesprzeć działania amerykańskiej straży granicznej - wynika z oświadczenia wydanego przez Departament Obrony w niedzielę. Żołnierze pomogą m.in. w patrolowaniu granicy, żołnierze mają też postawić ok. 200-kilometrową zaporę z drutu kolczastego pomiędzy dwoma przejściami granicznymi.

Poniżej dalsza część artykułu

Obecnie na granicy z Meksykiem w Teksasie, Arizonie i Kalifornii stacjonuje ok. 2350 żołnierzy. W oświadczeniu Departamentu Obrony czytamy, że liczba żołnierzy wzrośnie do 4350 - co oznacza, że większość nowo wysyłanych na granicę żołnierzy zastąpi kolegów już pełniących tam służbę.

Na granicy od kwietnia 2018 roku służy też ok. 2200 żołnierzy Gwardii Narodowej.

"Dodatkowi żołnierze zostaną rozmieszczeni na 90 dni" - czytamy w oświadczeniu Pentagonu. Departament Obrony nie wyklucza jednak, że ich misja zostanie przedłużona.

Od jesieni wojskowi inżynierowie zbudowali ok. 87 kilometrów zapór z drutu kolczastego na granicy i ustawili bariery w okolicy 22 przejść granicznych - podaje Departament Obrony.

W czwartek prezydent USA Donald Trump napisał na Twitterze, że dodatkowi żołnierze zostaną rozmieszczeni na granicy, by "zatrzymać nielegalną inwazję". Trump podkreślił, że mur - na który Kongres nie chce mu dać 5,7 mld dolarów - realizowałby ten cel skuteczniej i taniej.