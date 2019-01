Guaido wzywa do protestów "w każdym zakątku Wenezueli"

Juan Guaido, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego (parlamentu), który 23 stycznia ogłosił się tymczasowym prezydentem Wenezueli, wezwał Wenezuelczyków do organizowania antyrządowych demonstracji "w każdym zakątku Wenezueli". Guaido chce, aby nieuznawany przez niego prezydent Nicolas Maduro doprowadził do wolnych i transparentnych wyborów prezydenckich.

Guaido przemawiając w niedzielę wezwał swoich zwolenników do udziału w dwóch dużych demonstracjach zaplanowanych w nadchodzącym tygodniu. Uznawany m.in. przez USA i większość krajów Ameryki Łacińskiej za prezydenta Guaido apeluje, by w czasie protestów Wenezuelczycy wychodzili "z domów i biur" i pokojowo demonstrowali. Do demonstracji ma dojść w środę i sobotę.

Przewodniczący parlamentu stwierdził, że w weekend demonstracje powinny odbywać się "w każdym zakątku Wenezueli" i na całym świecie.

Guaido podkreślił, że protesty w przyszłą sobotę zbiegną się z upływającym ultimatum przedstawionym prezydentowi Maduro przez Niemcy, Francję i Hiszpanię.

Maduro za prezydenta Wenezueli nadal uważają Rosja, Chiny i Turcja. USA, Australia i Izrael już uznały Guaido za tymczasowego prezydenta, podobnie jak m.in. Brazylia i większość innych krajów Ameryki Łacińskiej.