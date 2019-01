Ochojska: Jurek, nie możesz zrezygnować tv.rp.pl

- Jurek Owsiak nie może brać tej tragedii na siebie. To, co się wydarzyło w Gdańsku nie ma nic wspólnego ze wspaniałym dziełem WOŚP. Apeluję do Jurka Owsiaka, żeby nie składał rezygnacji z funkcji szefa fundacji - powiedziała w rozmowie z Onetem szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska.