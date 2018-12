Kreml: Putin spotkał się z Trumpem na szczycie G20

Rosyjski prezydent Władimir Putin i prezydent USA Donald Trump odbyli krótkie spotkanie na marginesie szczytu G20 w piątek - poinformował doradca prezydenta Rosji, Jurij Uszakow.

Uszakow stwierdził też, że on sam spotkał się z doradcą Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego, Johnem Boltonem.

- Rosja i USA są gotowe na dalsze kontakty - dodał.

Uszakow przyznał jednocześnie, że nie wie, kiedy może dojść do kolejnego spotkania Putina z Trumpem.

Na szczycie G20 miało dojść do dłuższego spotkania Trumpa i Putina, którzy mieli rozmawiać ze sobą w cztery oczy. Jednak w czwartek, w czasie lotu do Buenos Aires, Donald Trump umieścił na Twitterze wpis, w którym poinformował, że postanowił odwołać spotkanie z Putinem ze względu na sytuację na Morzu Azowskim, gdzie w niedzielę Rosjanie zajęli trzy ukraińskie okręty i aresztowali członki ich załóg. Trump wyraził nadzieję, że do jego spotkania z Putinem dojdzie po zakończeniu kryzysu.

Kreml kilka godzin przed odwołaniem spotkania przez Trumpa informował, że do spotkania dojdzie, co miał potwierdzić Biały Dom. Po wpisie Trumpa i potwierdzeniu go przez rzeczniczkę Białego Domu Kreml poinformował, że o odwołaniu spotkania strona rosyjska dowiedziała się czytając wpis na Twitterze.

- Czy prowokacja Kijowa w rejonie (Morza Azowskiego) jest prawdziwym powodem odwołania (szczytu)? Słyszeliśmy to jako oficjalną wersję, i zaakceptowaliśmy to. Ale czy to prawdziwa (wersja)? Wierzę, że odpowiedzi na to pytanie należy szukać w polityce wewnętrznej USA - skomentowała w piątek całą sprawę rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.