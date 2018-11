Iran: Bazy i okręty USA są w zasięgu naszych rakiet

Amirali Hajizadeh, dowódca sił powietrznych irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że bazy USA w Afganistanie, ZEA i Katarze, a także lotniskowce USA działające w rejonie Zatoki Perskiej, znajdują się w zasięgu irańskich rakiet.

- Są w naszym zasięgu i możemy uderzyć w nich, jeśli oni (Amerykanie) wykonają jakiś ruch - powiedział cytowany przez irańską agencję informacyjną Tasnim Hajizadeh.

Hajizadeh mówił też, że Strażnicy Rewolucji (elitarny Korpus irańskich sił zbrojnych) poprawili precyzję swoich rakiet. Podkreślił, że w ich zasięgu znalazła się baza sił powietrznych USA Al Udeid w Katarze, Al Dhafra w ZEA i baza w Kandaharze w Afganistanie, gdzie stacjonują amerykańskie siły.

To kolejny sygnał świadczący o rosnącym napięciu między Iranem a USA.

W maju prezydent Donald Trump zadecydował o jednostronnym wycofaniu USA z porozumienia nuklearnego zawartego przez kraje Zachodu z Iranem. Na mocy tego porozumienia Iran miał ograniczyć swój program atomowy w zamian za zniesienie większości sankcji nałożonych na ten kraj. Jednak zdaniem Iranu układ ten był niekorzystny dla USA, ponieważ nie zawierał zapisów o ograniczeniu programu rozwoju rakiet balistycznych przez Iran. Trump zarzucał też Iranowi, że ten aktywnie wspiera swoich popleczników w Syrii, Jemenie, Libanie i Iraku.

Prezydent USA wyraził gotowość rozmowy z Iranem o nowym porozumieniu, ale Iran odrzucił tę propozycję.

Przed kilkunastoma dniami USA wprowadziły sankcje wymierzone w irański sektor naftowy i bankowy, co ma skłonić Teheran do przystąpienia do negocjacji z USA. Iran zapowiedział jednak, że - wbrew intencjom USA - nadal będzie prowadził eksport ropy naftowej.