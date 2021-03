Zmiany klimatyczne: Lato w 2100 r. będzie trwało pół roku?

Zespół Yupinga przeanalizował dane historyczne dotyczące długości pór roku na półkuli północnej między 1952 a 2011 rokiem. Za początek lata badacze uznali moment, gdy pojawiają się temperatury należące do 25 proc. najwyższych temperatur zmierzonych w danym roku, a początek zimy - gdy pojawiają się temperatury należące do 25 proc. najniższych temperatur zmierzonych w danym roku.

Następnie badacze wykorzystali dostępne modele, by oszacować jak temperatury będą kształtować się w kolejnych dekadach.

Badanie wykazało, że między 1952 a 2011 rokiem lato wydłużyło się z 78 do 95 dni, a zima skurczyła się z 76 do 73 dni. Wiosna i jesień są również krótsze (skurczyły się odpowiednio z 124 do 115 dni i z 87 do 82 dni).

Największe zmiany zarejestrowano w basenie Morza Śródziemnego i na Wyżynie Tybetańskiej.

Jeśli trendy te utrzymają się wówczas, według badaczy, zima w 2100 roku będzie trwała krócej niż dwa miesiące, a lato wydłuży się do blisko pół roku.