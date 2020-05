Koronawirus a PIT: ulga rehabilitacyjna nie obejmuje wydatków na maseczki dla niepełnosprawnego

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na pytanie „Rzeczpospolitej" o rozliczenie wydatków na maseczki. Twierdzi, że ich zakupy nie uprawniają do ulgi rehabilitacyjnej.

Przypomnijmy, że wydatki na cele rehabilitacyjne mogą odliczyć niepełnosprawni, a także najbliższe osoby, które ich utrzymują. Katalog wydatków premiowanych ulgą znajdziemy w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Jest tam m.in. zakup indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego).

– Maseczki nie można zaliczyć do indywidualnego sprzętu jako narzędzia, które jest niezbędne w rehabilitacji albo ułatwia wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Maseczka bowiem może być stosowana nie tylko do ww. potrzeb i nie ma charakteru indywidualnego – czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów.