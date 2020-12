Rok 2020 był rokiem Chin. Czy to koniec Zachodu?

Porządek zachodniego świata już nie istnieje i nigdy nie powróci – wieszczą eksperci. Przyszłość należy do Azji i jej największej gospodarki – Chin. Ale chcąc być innowacyjne, nie mogą one już tylko kraść, przemycać, składać i przerabiać obcych pomysłów. Muszą stać się kreatywne. Ilość zastąpić jakością.

Poprzedni światowy kryzys z 2008 r., który dotknął rynków finansowych, przede wszystkim zachodnich, przyniósł znaczącą zmianę: w poważnej mierze przesunął centrum globalnej gospodarki i handlu z Atlantyku na Pacyfik. Dziś wszystko wskazuje na to, że pandemia 2020 r. przyniesie powtórkę z historii i jeszcze większe przesunięcie w kierunku Azji Wschodniej, gdzie pierwsze skrzypce grają Chiny.

Gdy pod koniec 2019 r. w chińskiej prowincji Hubei i jej stolicy, mieście Wuhan, wybuchła zaraza, której pochodzenia i charakteru do dziś do końca nie odkryto, chyba nikt na świecie nie spodziewał się, że z lokalnego kryzysu przerodzi się to w pandemię, która zatrzęsie dosłownie całym światem.

Po pandemii recesja

Nawet po roku nie znamy ani liczby ofiar, ani kosztów wciąż trwającej pandemii. Jedynym światełkiem w tunelu są stosowane już szczepionki. Wiadomo już, że tak jak w roku 2020 dotknął nas koronawirus, tak w roku następnym i być może kolejnych wpadniemy...

