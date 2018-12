Michał Szułdrzyński: Nauczka ks. Jankowskiego Fotorzepa, Waldemar Kompala

Od dłuższego czasu w polskim Kościele spierały się dwie potężne frakcje. To z powodu tego sporu głos biskupów był tak słaby. Bo do jednoznacznego postawienia sprawy – czy chodziło o protest niepełnosprawnych, reformę sądów, czy o cokolwiek innego – brakowało jednomyślności, która jest zasadą funkcjonowania Episkopatu. Tak też niestety było w kwestii podejścia do zbrodni pedofilii. Przez to, że stanowisko części biskupów było niezwykle zachowawcze, Kościół nie był w stanie zareagować z wymaganą w tej sprawie dalekowzrocznością.

Rozumowanie ultrazachowawców było mniej więcej takie: „Nie można doprowadzić do sytuacji, w której będziemy przepraszać za to, że istniejemy. Kościół jest pod potężnym ostrzałem, jest atakowany z każdej strony. Zamiast dawać argumenty naszym przeciwnikom, powinniśmy się bronić, a nie iść na rękę wrogom". Z kolei bardziej liberalna część polskiego Kościoła uważała, że strategia oblężonej twierdzy się nie sprawdzi, i sugerowała mniejszą lub większą otwartość, a przede wszystkim działania oczyszczające. Czy sprawa ks. Henryka Jankowskiego będzie dla wszystkich – ale przede wszystkim dla tych radykalnie konserwatywnych hierarchów – nauczką? Pokazuje ona wyraźnie, że nie da się obok grzechów z przeszłości przejść obojętnie – nawet jeśli prokurator nie znalazł podstaw do wszczęcia przed laty postępowania. Grzech popełnili ci, którzy sprzeniewierzyli się swojemu powołaniu, ci, którzy zostali namaszczeni do głoszenia Dobrej Nowiny, do nauczania ka...