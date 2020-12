Katarzyna Sadło: Kaczyński, Rydzyk, szkoła cyników

Jarosław Kaczyński: „Radio Maryja jest dziś głęboko antyzachodnie, niechętne hierarchii kościelnej, prorosyjskie, wcale nie nieżyczliwe PRL. Próby przekonywania jego elektoratu są całkowicie skazane na porażkę. W jakiejś mierze został tu zrealizowany scenariusz Michnika. Chciał mieć taką prawicę. Na początku wmawiał nam, że tacy właśnie jesteśmy, a teraz ma już to naprawdę".

To fragment wywiadu z 1998 roku. Nic, co Kaczyński wtedy mówił o Tadeuszu Rydzyku, się nie zdezaktualizowało, poza jednym – dzisiaj już by tak nie powiedział, co wcale nie znaczy, że nadal tak nie uważa. Po latach – niespecjalnie ofensywnej, przyznajmy – walki z realizowanym przez Rydzyka „scenariuszem Michnika" prezes pokornie przyjął swoją w nim rolę i całą partię wraz z przystawkami zaprzągł do robienia klaki człowiekowi, którego udział w niszczeniu wizerunku Kościoła można porównać tylko do jego udziału w niszczeniu wizerunku prawicy.









Ostatnia impreza, na której pisowski rzecznik praw dziecka radośnie oklaskiwał Rydzyka nazywającego pedofilię „uleganiem pokusom", a obrońcę pedofilów – „męczennikiem", to już tylko wisienka na torcie. Jeśli to Rydzyk testował, na co może sobie pozwolić, to już wie, że na wszystko. Nikomu w sali nie starczyło odwagi, żeby wykonać najmniejszy gest – choćby powstrzymać się od oklasków....

