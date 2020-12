Rdza pokryta lukrem materiały prasowe

Rafał Glapiak

Odnoszący coraz większe sukcesy J.D. (Gabriel Basso) wraca do rodzinnego miasteczka, by zaopiekować się uzależnioną od narkotyków matką (Amy Adams, na zdjęciu z prawej). Podróż samochodem z New Haven w stanie Connecticut, gdzie studiuje na jednej z najlepszych uczelni w kraju, do Middletown w Ohio, dokąd jego dziadkowie sprowadzili się w poszukiwaniu pracy, staje się sentymentalną odyseją – wyprawą do przeszłości oraz terapią, której celem jest zrozumienie (i zaakceptowanie zarazem) tego, co i w jaki sposób go ukształtowało.