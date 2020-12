Stara szkoła rocka

Corey Taylor, lider zespołów Slipknot i Stone Sour, po ponad 20 latach scenicznej aktywności zdecydował się na nagranie albumu solowego. Na „CMFT" słyszymy echa twórczości zwłaszcza tej drugiej grupy, ale składające się na nią 13 utworów to przede wszystkim eksploracja innych, często oldschoolowych odcieni hard rocka.

Pierwsze cztery kompozycje można porównać do narciarskiej jazdy „na krechę". Z każdą kolejną tętno przyspiesza, osiągając kulminację w „Meine Lux" mieszającego styl Elvisa Presleya z muzyką punkową. Otwierające album „HWY 666" to idealny utwór na przywitanie nowego dnia, motywujący do wyciśnięcia z niego maksimum. Singlowe „Black Eyes Blue" to energetyczne wyznanie uczucia, podczas gdy „Samantha's Gone" brzmi jak skrzyżowanie twórczości Def Leppard i Queen. Lekki rockowy „Kansas" oraz „Culture Head" z ascetyczną zwrotką w towarzystwie klangującego basu idealnie łączy w sobie wszystkie najważniejsze osiągnięcia gitarowej muzyki dwóch ostatnich dekad.









Taylor ma w dorobku wiele pięknych ballad. Na „CMFT" wzbogaca go o „Silverfish", łączący brzmienia typowe dla muzyki grunge, oraz nostalgiczne „Home". Punkowy sznyt słychać „Everybody Dies on My Birthday" oraz końcowym „European Tour Bus Bathroom Song".

„CMFT" to świetny zapis...

