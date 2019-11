Stefanos Tsitsipas. Droga na tenisowy szczyt

Mogą nastać greckie rządy na korcie. Turniej mistrzów w Londynie wygrał Stefanos Tsitsipas, 21-letni chłopak z Aten.

Było to prawie pięć lat temu na Krecie, dokładniej – na plaży koło Heronissos. Szesnastoletni Stefanos uczestniczył w turnieju z cyklu ITF Futures w pobliskim Heraklionie, właśnie miał dzień przerwy, więc pojechał z kolegą popływać w Morzu Egejskim.

Nawet nie zauważyli, kiedy przyjemna kąpiel zamieniła się horror. Fale przypływu i prądy morskie spowodowały, że obaj chłopcy nagle zdali sobie sprawę, że nie mają siły wrócić na oddalony o niespełna 50 metrów brzeg. Przed utonięciem uratował ich tata Stefanosa – Apostolos. Zobaczył, co się dzieje, rzucił się do wody, najpierw wyciągnął na pobliską skałę syna, potem popłynął po kolegę i też dał radę.

– Fale zalewały nas co dwie–trzy sekundy. Pierwszy raz poczułem, co znaczy być na granicy życia i śmierci. Dzieliły mnie od niej chwile – mówił nieraz Stefanos. Nawet po kilku latach to wspomnienie nie zbladło. Przywołuje je podczas konferencji prasowych, by dodać, że ta krótka, ale moc...

