Klaudia Jachira: Cukier powinien zniknąć, choć jestem od niego uzależniona

Jak wypełniałam dokumenty do Państwowej Komisji Wyborczej i wpisałam „aktorka", to mi cofnęli. Musiałam wpisać „aktor". Wtedy pomyślałam sobie, że skoro przez tysiąc lat mieliśmy tylko męskie końcówki, to powinniśmy iść na kontrę i używać tylko żeńskich - mówi Klaudia Jachira, posłanka Koalicji Obywatelskiej.