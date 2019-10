Radosław Nielek: Technologie pomagają seniorom

Nie ma lepszego sposobu przeciwdziałania spadkowi zdolności umysłowych niż praca. Rozwiązania informatyczne mogą starsze osoby do niej zachęcać i ją umożliwiać - mówi Radosław Nielek, kierownik projektu badawczego DREAM, służącego poprawie funkcjonowania osób starszych

Plus Minus: W niektórych testach inteligencji już po 25. roku życia pogarszają się nasze wyniki.

Gdy skupimy się na takich aspektach jak refleks, to wiek dwudziestu kilku lat jest momentem, w którym przestaje się nam pod tym względem poprawiać. Ale drastyczny spadek możliwości intelektualnych jeszcze wtedy nie następuje. Z wiekiem nabywamy przecież wiedzę, która pozwala nam podejmować lepsze decyzje i robić to szybciej. Powiedziałbym, że granica, ?w której aktywni ludzie zaczynają zauważać spadki intelektualne, następuje w okolicach 55.–60. roku życia. ?Jest to jednak w dużym stopniu zależne od genów, diety, stylu życia i rodzaju wykonywanej pracy. O część z tych rzeczy możemy zadbać w wieku ?35–40 lat.

Ale choćby i najaktywniejsze osoby w końcu odczują upływ lat. Jak podtrzymywać na starość sprawność umysłu?

Ciekawe badania prowadzili Japończycy, którzy chcieli zaktywizować osoby starsze. Wiele rzeczy wraz z wiekiem nam się pogarsza. ...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: eprenumerata Rzeczpospolitej tylko teraz dodatkowy kwartał GRATIS! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści w serwisie www.rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ