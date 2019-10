Putinizm przetrwa Putina

Nawet ewentualny kryzys systemu stworzonego przez obecnego prezydenta Rosji nie doprowadzi do trwałego kryzysu rosyjskiego autorytaryzmu. Tym bardziej że zapewne będzie on stopniowo ewoluował w stronę modelu bardziej „miękkiego", w którym bezpośrednie represje będą zastępowane technikami manipulacji, np. z wykorzystaniem zaawansowanych technologii.

Muzyk Siergiej Rołdugin (przyjaciel Władimira Putina i ojciec chrzestny jego starszej córki), który oficjalnie nie prowadzi żadnej działalności biznesowej, jest formalnym właścicielem wielu firm w rajach podatkowych. Przez firmy te przepływają miliardy dolarów uzyskanych dzięki kontraktom z rosyjskimi bankami państwowymi oraz podmiotami należącymi do oligarchów. Ich celem jest m.in. wyprowadzanie środków na zagraniczne konta członków najwyższych władz państwowych. Służą one do powiększania ich osobistego majątku bądź do zakupu udziałów w przedsiębiorstwach państwowych. Wiele wskazuje na to, że niejawnym beneficjentem transakcji jest Putin. Część środków jest wydatkowana na cele polityczne niezbędne dla trwania reżimu.

Z kolei rodzina prokuratora generalnego Jurija Czajki od lat bogaci się na zamówieniach państwowych przyznawanych jej członkom w drodze ustawianych przetargów, zarabia też na przejmowaniu dochodowych firm, a zyski inwestuje za...

