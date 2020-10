Co różni Rahmona i Łukaszenkę AFP

Na stronie internetowej Radia Wolna Europa/Radia Swaboda (RFE/RL), która jest jednym z najlepszych źródeł informacji o tym, co dzieje się w byłym Związku Sowieckim, znalazł się ostatnio wykaz zatytułowany „Decades in Power... And Counting", czyli „Dziesięciolecia u władzy... i jeszcze dalej".