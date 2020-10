Faceci na zakręcie

Ferzan Özpetek, włoski reżyser o tureckich korzeniach, od lat przygląda się przybranej ojczyźnie, do której trafił jako 17-latek. I diagnozuje kondycję włoskiego społeczeństwa. W „Sekrecie bogini Fortuny" dwaj partnerzy po kilkunastu latach wspólnego życia przechodzą kryzys związku. A ich przyjaciółka, idąc na operację do szpitala, zostawia u nich dwójkę dzieci.

Özpetek już kilka razy czynił bohaterami filmów osoby nieheteronormatywne. Jakby chciał sprawdzić, czy jest przestrzeń dla inności w konserwatywnych Włoszech. W „On, ona i on" kobieta po śmierci męża odkrywała, że był on biseksualny. W „Mine vaganti. O miłości i makaronach" młody chłopak musiał wyjawić rodzicom, że jest gejem. Ale ostatni film Özpetka, choć jest wiwisekcją związku, niesie znacznie więcej. Staje się uniwersalną opowieścią o relacjach rodzinnych, przyjaźni, lojalności, zazdrości, odpowiedzialności.

„Bogini Fortuna skrywa sekret. To sztuczka magiczna, dzięki której zatrzymujesz przy sobie ukochane osoby. Jest prosta: wpatrujesz się w nie. Oczyma połykasz ich obraz, potem zamykasz oczy, aż do momentu gdy ten obraz dociera do twojego serca. Odtąd ta osoba będzie z tobą na zawsze" – mówi w filmie mały Sandro. Kiedyś usłyszał to od matki, która pracuje w muzeum.

Özpetek portretuje dwóch mężczyzn na zakręcie. Właściw...

