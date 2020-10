Miłość to nie tylko emocja, ale i odpowiedzialność AdobeStock

Coraz słabsze więzi międzyludzkie, coraz mniej dzieci, coraz mniejsze zaufanie nie tylko do instytucji małżeństwa, ale też do partnerów, i coraz więcej poranionych młodych dorosłych, obawiających się powtórzenia błędów rodziców. Z tej sytuacji nie ma powrotu do przeszłości. Zmieniło się bowiem rozumienie małżeństwa, miłości, a społeczeństwo uległo głębokiej transformacji.