Bp Piotr Jarecki: W konwencji stambulskiej nie szukam niebezpieczeństw Nie możemy się odżegnywać od krytykowania. Nie możemy mieć kompleksów. Kościół nie może nie denuncjować grzechu i błędów, ale nie powinien też prawdy narzucać. I dlatego ważne jest pozytywne przepowiadanie i formacja.

Statystyki mówią, że kobiety są prześladowane, wykorzystywane, zabijane, że to one są najczęściej ofiarami przemocy domowej. To jest problem światowy, którego nie wolno nie widzieć. Nawet jeśli konwencja stambulska nie jest w pełni klarowna, nie zamierzam namawiać do jej wypowiedzenia - czytamy we fragmencie wywiadu rzeki Tomasza Krzyżaka z bp. Piotrem Jareckim „Obudzić proroków. Rozmowy o Kościele, polityce i życiu w prawdzie", która ukazała się nakładem Wydawnictwa WAM.