W.G. Sebald. Moralny kręgosłup literatury

Opisanie ruinacji siedlisk śledzia w „Pierścieniach Saturna" oraz zestawienie zdjęcia tysięcy złowionych ryb z fotosem ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego szokuje, ale o terapię szokową Sebaldowi chodziło. W „Austerlitz", który jest podróżą do jądra Holokaustu, już na pierwszej stronie zderza obraz ogrodu zoologicznego i noktoramy z sąsiednią Centraal Station w Antwerpii. O tym symbolu kolonializmu, tak bardzo dziś piętnowanego belgijskiego króla Leopolda, Sebald napisał już w 2001 r., że „wykracza poza zasady czystej funkcjonalności". Znaczące jest to, co narrator powieści widzi – oczami wyobraźni – w halach dworca. To klatki z zamkniętymi w nich egzotycznymi zwierzętami. Choćby w czysto językowym aspekcie wywołują skojarzenie z czasem, gdy z dworców wywożono ludzi „bydlęcymi wagonami", i traktowano „jak zwierzęta", co poza grozą ludobójstwa wydobywa jednocześnie fatalny stosunek człowieka do zwierząt.

Rozgrywające się w Manchesterze, gdzie studiował, opowiadanie „Max Ferber" z tomu „Wyjechali" to jedna z wielu historii poświęconych Holokaustowi, który nie skończył się wraz II wojną światową. Sebald opisuje, jak nawet kilka dekad po wojnie jest on obciążeniem psychicznym dla rodzin ofiar, doprowadza do depresji, a nawet samobójstw. Znamienny jest podtytuł opowiadania „Dr Henry Selwyn": „Zniszczyć można wszystko oprócz wspomnień". Na torach kładzie się inny bohater „Wyjechali", Paul Bereyter, nauczyciel z niemiecko-żydowskiej rodziny, wykluczony z zawodu przez III Rzeszę przy milczeniu katolickich księży. Kłaniają się papugi skrzeczące na walijską gospodynię, która idzie do kaplicy.

Sebald nie ogranicza się, rzecz jasna, do roli ucznia Kafki. Również dlatego, że dzieli go od autora „Zamku" doświadczenie dwóch wojen światowych i totalitaryzmów. Kafkę, w dużym uproszczeniu, można uznać za tego, który przeczuwał totalitarność jako sposób rządzenia światem, z nieodłącznym mu kłamstwem, nieprzejrzystością prawa i manipulacją służącą niszczeniu jednostki, tak jak w „Procesie". Sebald urodził się w Bawarii, dojrzewał po II wojnie światowej, wychowywany przez dziadka, bo jego ojciec, internowany przez aliantów, wrócił do domu w stopniu kapitana w 1947 r. Mając 17 lat, przyszły pisarz zaczął poznawać najnowszą historię Niemiec, jednak dopiero w Wielkiej Brytanii, gdzie jako dwudziestolatek wyjechał na studia, spotkał tych, którzy mieli być wymazani z powierzchni świata: Żydów. Coraz oczywistsze stawało się to, że żył w kraju podporządkowanym zmowie milczenia, a może raczej konspiracji milczenia, która pomija i wypiera niewygodne fakty.

Zdaniem Lupy „w Polsce dzieje się to w sposób wybitnie irracjonalny i nie wiadomo, dokąd ta bitwa nas doprowadzi". – Natomiast na Litwie i w Austrii problem antysemityzmu i zaangażowania w Holokaust był wyciszany. Oczywiście, na Litwie głównym historycznym problemem był brak lub zagrożenie bytu litewskiej państwowości. Wyzwalając się z wieloletniej niewoli Związku Radzieckiego, Litwini jednoczyli się w akcie narodowowyzwoleńczym, podobnie jak było to w Polsce po I wojnie światowej. Radość z odzyskanej ojczyzny przyklepywała dla nich oboczne tematy. Dlatego problem antysemityzmu jest uśpiony. Tym ważniejsze jest, by w nim grzebać – tłumaczy reżyser.

Książka „Austerlitz" to lauretka wielu prestiżowych nagród, Sebald miał też dzięki niej szansę na Nobla. Starszy mężczyzna rekonstruuje losy chłopca wysłanego z Pragi do Anglii, którym był on sam w wieku pięciu lat. Powieść zaadaptował na scenę Krystian Lupa. Sebald nie ukrywał, że na historię Austerlitza, tak jak wielu innych bohaterów, złożyły się biografie wielu żydowskich dzieci, zgodnie z zasadą, że by historia była prawdziwa, szczegóły mogą być wymyślone. Premiera spektaklu odbyła się w słynnym Teatrze Młodzieży 23 września.

Tajemnica wypadku

Pamiętając o zaskakującym wybuchu furii Sebalda, nie można zapominać, że jest mistrzem subtelnych literackich gier i mistyfikacji. Najpełniej ich złożoność opisuje Małgorzata Łukasiewicz w esejach „My, czytelnicy" i „Skarbczyki Sebalda". Każdy czytelnik ma jednak szansę rozpoznać techniki, jakich używał, rozgaszczając się w biografiach i klasycznych dziełach, dodając do nich własną fikcję.

W opowiadaniu otwierającym tom „Czuję. Zawrót głowy" pisze o jednym z niewielu uczestników legendarnej przeprawy Napoleona przez Alpy w 1880 r., „którzy nie pozostali bezimienni". Świetny literacki żart, można powiedzieć, ponieważ opisując w wielu detalach życie bohatera opowiadania „Beyle albo osobliwy fakt miłości" i nadmieniając, że napisał wiele powieści, pozostawia go ostatecznie dla większości bezimiennym, nie dodając, że chodzi o Stendhala.

Tak jak to w postmodernizmie bywa, pisarze, którzy stworzyli wielką bibliotekę światowej literatury, stracili nad nią kontrolę, książki zaczynają zaś żyć na nowo, poszerzane m.in. przez Sebalda o nowe literackie przestrzenie.

Znamienne, że książka wydana w Polsce pod tytułem „Czuję. Zawrót głowy" w oryginale nosi tytuł „Schwindel. Gefuhle". Oczywiście, „schwindel" to „zawrót głowy", gdy widzimy odkształcony świat, ale też „oszustwo". Do wysublimowanej prozy Sebalda takie grubiańskie słowo nie pasuje, a jednak warto pamiętać o dwuznaczności tytułu, jaki wymyślił. A tym samym o dwuznaczności realizmu Sebalda i fikcjonalizacji jego biograficznej prozy. W tym samym tomie, gdzie czytamy, że nie wszyscy pozostali bezimienni, spotykamy przecież kolejnego bezimiennego bohatera, ukrytego za inicjałem także w tytule: „Dr K. na kąpielach w Rivie". Niejaki wicesekretarz praskiego Zakładu Ubezpieczeń Robotniczych najpierw jedzie do Wiednia na Kongres Ratownictwa i Higieny. Jaki jest ostateczny cel podróży bohaterów, wie zazwyczaj tylko sam Sebald, bohatera i czytelnika prowadząc do wtajemniczenia po omacku. Dr K. trafia nad jezioro Garda, gdzie „na przyjęcie wicesekretarza praskiego Zakładu Ubezpieczeń Robotniczych większość mieszkańców zgromadziła się w rynku". Sebald zamieszcza nawet archiwalne zdjęcie Włochów oczekujących na dr. K. , tak jakby posiadali już tę wiedzę, co domyślni i świadomi czytelnicy, że dr K. to wielki Franz Kafka we własnej osobie, który zdobył sławę m.in. opowiadaniem rozgrywającym się właśnie w mieście Riva nad jeziorem Garda. Na ironię zakrawa fakt, że gdy dr K. pozostaje w opowiadaniu do końca anonimowy, Sebald całkiem otwarcie opisuje tym razem Stendhala. Dodajmy, że w Rivie dr K. natyka się na przygotowania do pochówku myśliwego Grakchusa – tak się składa, że bohatera, którego znamy z opowiadania Kafki rozgrywającego się właśnie w Rivie.

Równie przewrotne jest opowiadanie „All'estero", w którym narrator, pływając po kanałach Wenecji, zauważa Ludwika II Bawarskiego, który „nieco się wprawdzie postarzał i wychudł, i o dziwo w rozmowie z jakąś karzełkowatą damą posługiwał się nosową angielszczyzną wyższych klas, ale poza tym wszystko się zgadzało, chorobliwa bladość twarzy, szeroko rozwarte dziecinne oczy, falujące włosy, zepsute zęby. Il re Lodovico, ani chybi".

Ani chybi! Przecież każdy, kto kupi bilet na vaporetto, napotka wcześniej czy później nie tylko Ludwika II Bawarskiego, ale też bohaterów „Śmierci w Wenecji" Manna czy Casanowę, który uciekł właśnie w więzienia. U Sebalda takie spotkania nikogo nie dziwią, a dla niedowiarków drukuje w książkach rachunki z pizzerii, gdzie doszło do spotkań.

Sugestywność fikcji jest tak duża, że Sebald przypomina opisanego w „Wyjechali" fotolaboranta, którego ciało w czasie wieloletniej praktyki wchłonęło tyle srebra, „że stało się czymś w rodzaju płyty fotograficznej, co dawało ten efekt (...), że twarz i ręce laboranta przy silnym oświetleniu siniały, to jest poniekąd podlegały wywołaniu". I jeszcze jeden cytat: „Przy pracy fotograficznej szczególnie fascynował mnie zawsze moment, gdy na naświetlanym papierze cienie rzeczywistości wyłaniają się, by tak rzec, z niebytu, zupełnie jak wspomnienia". Literacki kolaż Sebalda też wyświetla się jak film, dzięki czemu jego bohaterowie dostają drugie życie. On również. Zaczął bowiem publikować zbyt późno, jako czterdziestokilkulatek. Zabił go tętniak, gdy miał ledwie 57 lat, po czym jego samochód zderzył się z ciężarówką, co wyglądało na śmierć w wypadku samochodowym.

Kto podejmie próbę stworzenia tego, co mógł jeszcze napisać?