Tomasz Terlikowski: Etyka medycyny czy etyka w medycynie AdobeStock

Idee mają konsekwencje, a filozofia – choć jest dziedziną teoretyczną – wpływa na nasze życie. I nie ma przed tym ucieczki. Dlatego warto uważnie wsłuchiwać się w to, co obecnie dzieje się na Zachodzie. Tak się bowiem składa, że niebawem, raczej szybciej niż później, wyniki tych debat dotrą do Polski i najpierw zaczną być głoszone na uniwersytetach, a później wprowadzane w życie przez polityków.