Przez eń i po angielsku

Jeden z najciekawszych polskich hip-hopowców nagrał płytę po angielsku, co samo w sobie w światku polskiego rapu jest wydarzeniem. Ńemy – a raczej „Ńemy przez eń", jak sam się przedstawia – już na wcześniejszych albumach miewał utwory w oryginalnym języku rapu, i trzeba przyznać, że brzmiał w nich zadziwiająco dobrze, jak na chłopaka z Sierpca, który nigdy nie mieszkał w anglojęzycznym kraju. Po prostu wychował się na amerykańskim rapie i zawsze chciał rapować w języku swoich idoli.

O Ńemym po raz pierwszy usłyszeliśmy w 2006 r., gdy pojawił się na głośnej płycie rapera L.U.C. Zapowiadało się na szybki, brawurowy debiut, bo wyróżniał się przebojowym flow – rapował dynamicznie i inteligentnie bawił się słowami, imponował językowym wyczuciem. Nie zrobił jednak kariery, jaka wydawała mu się pisana – okazał się mniej idolem dla mas, a bardziej artystą niezależnym, poszukującym własnej drogi.







Tymczasem został doceniony za oceanem – jako producent. W 2012 r. wygrał konkurs na najlepszy remix organizowany przez samego RZA z legendarnego Wu-Tang Clanu.

Najnowszy album „Yalp" to krótka płyta, tzw. epka. Tytuł to anagram angielskiego słowa „play" – grać. Dostajemy bardzo klimatyczne bity – wszystkie własnej produkcji – nowocześnie zaaranżowane, a zarazem to klasyczne hip-hopowe rytmy, przy których głowa sama zaczyna się kiwać. To sześć trzymających wyrównany wysoki poziom utworów, plus jeden muzyczny przerywnik. Największe szanse ...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: eprenumerata Rzeczpospolitej tylko teraz dodatkowy kwartał GRATIS! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści w serwisie www.rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ