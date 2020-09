Korona rosyjska

Z niezrozumiałych powodów Rosja nie znajduje się na większości list krajów, do których nie powinny latać samoloty i z których przyjezdni powinni być poddani kwarantannie. Nawet gdyby nie było wystarczających informacji, można by zakładać, że na pewno jest tam gorzej, niż się mówi. Tak w każdym razie zawsze było. Ale teraz informacji jest sporo: na przykład oficjalne comiesięczne dane rządowe na temat zgonów z powodu koronawirusa różnią się zasadniczo od danych publikowanych przez oficjalny urząd statystyczny Rosstat. W lipcu rząd Rosji podał informację o niecałych 5 tys. zgonów, Rossnet doliczył się ich ponad 10 tys.

Moja znajoma z Rostowa nad Donem zaśmiewała się z tych danych, i to nie z tego, że tak się od siebie różnią, ale że tak się obie liczby różnią od rzeczywistości. Rostów, wedle oficjalnych statystyk, uchodzi za miasto, w którym jest raczej więcej niż mniej zachorowań. Wedle mojej znajomej, nazwijmy ją Natasza, tak jest nie dlatego, że ktoś porównuje prawdziwe dane, ale dlatego, że cała Rosja dowiedziała się w czerwcu, iż sześciu piłkarzy z miejscowej drużyny było zarażonych Covidem i trzeba było odwołać mecze.

Z kolei Czeczenię wymienia się jako miejsce, gdzie jest bardzo niska zachorowalność, co nie powinno nikogo dziwić, jeśli się wie, że watażka-prezydent Kadyrow oznajmił jeszcze zimą, iż nie życzy sobie chorych w swojej republice. Większość kaszlących Czeczenów z podniesioną temperaturą leci więc – jeśli ich na to stać – do różnych miast w Rosji, gdzie mają krewnych. Inni ukrywają się w domach, w nadziei, że ich nikt nie znajdzie....

