Michal Szułdrzyński: Człowiek. Najsłabszy punkt technologii

Dziennikarze amerykańskiego serwisu NBC News opublikowali dokumenty, które rzucają nowe światło na największy dotychczas skandal, który uderzył w Facebooka, czyli aferę Cambridge Analytica (CA). Wybuchła ona w marcu 2018 r., gdy „New York Times" i „The Guardian" ujawniły wyniki dziennikarskiego śledztwa, które pokazało, że bazy danych stworzone przez CA posłużyły w 2016 r. w kampaniach brexitowej w Wielkiej Brytanii i prezydenckiej w USA. Nielegalnie pozyskane dane użytkowników pozwoliły stworzyć skomplikowane profile kilkudziesięciu milionów wyborców. Zdaniem niektórych ekspertów mogło to mieć spory wpływ na wyniki obu głosowań, które miały kolosalny wpływ na losy Zachodu. Dziś widzimy dobrze, że zarówno wybór Donalda Trumpa, jak i decyzja Brytyjczyków, by wyjść z Unii Europejskiej, zmieniają zupełnie porządek naszego świata.

Obrońcy liberalno-demokratycznego ładu uważają oba te wydarzenia za katastrofę. I stąd afera Cambridge Analytica, a równocześnie Facebook stały się ulubionym chłopcem do bicia. Część oświeconych liberalnych elit nie chce się pogodzić z myślą, że obywatele mogli samodzielnie podjąć decyzje, które prowadzą do tego, że nasz świat chwieje się w posadach. Dlatego z lubością zwalają winę na Facebooka i macherów z CA, którzy mieli zmanipulować miliony ludzi. Bo – znamy to przecież dobrze również z naszego podwórka – wielu zwolennikom liberalnej demokracji nie mieści się w głowie, że ktoś mógłby z własnej woli głosować na Donalda Trumpa, Borisa Johnsona czy Jarosława Kaczyńskiego. Łatwiej więc znaleźć winnego, niż pochylić się nad losem setek milionów mieszkańców Zachodu, którzy widzą, jak każdego dnia nowoczesne technologie, rewolucja cyfrowa czy globalizacja obracają w perzynę ich poczucie bezpieczeństwa. W tym sensie wybory polityczne w Polsce w 2015 r., Wielkiej Brytanii i USA w 2016 r....

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" TYLKO TERAZ: 50% rabatu na dostęp do serwisu rp.pl Dostęp do wszystkich treści w serwisie www.rp.pl

nie zawiera: E-wydanie "Rzeczpospolitej"

nie zawiera: Aplikacji na smartfon i tablet KUP TERAZ