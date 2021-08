Weronika Kukfisz: Feministki próbują odrzucić biologiczny aspekt płci

Dzisiejsze dążenie na siłę do tego, by kobieta koniecznie była niezależna od mężczyzny, po prostu idzie już za daleko. Mężczyzna i kobieta się uzupełniają i właśnie ta komplementarność naszej natury i ról przynosi najwięcej dobrego. Wojna płci jest kompletnie niepotrzebna - mówi Wiktoria Kukfisz, blogerka.

Plus Minus: Mamy 30 st. Celsjusza, słońce prawie w zenicie, a ty masz na sobie czarną, długą sukienkę. Nie jest ci za ciepło?

Nie, czuję się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o mój codzienny ubiór, to trzymam się kilku zasad: nie noszę nic na ramiączkach, więc minimum krótki rękaw; bez dekoltu i zawsze pod kolano. Takiego stylu się trzymam.

To wydaje się więc, że zmiany klimatyczne powinny być twoim największym wrogiem.

(Śmiech). Ale popatrz na muzułmanki w krajach arabskich – one też mówią, że nie jest im gorąco, a przecież zakrywają jeszcze więcej – także włosy, a często i twarz, i również noszą ciemne kolory. Kluczem są dość przewiewne materiały. Naprawdę nie trzeba odsłaniać ciała, by dobrze się czuć latem.

U ciebie to przywiązanie do konserwatywnego stroju wynika z religii?

Mam wrażenie, że to zawsze było we mnie, może po prostu mam taką osobowość. Jak sięgam pamięcią do tego, co dawniej czytałam, jakie miałam przemyślenia, to z...

