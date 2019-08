Bujany fotel rocka materiały prasowe

Katarzyna Płachta

Let's Rock" to już dziewiąty album The Black Keys, choć niektórzy nie wierzyli, że w ogóle powstanie – aż pięć lat trwała przerwa nagraniowa amerykańskiego duetu. Muzycy angażowali się w odrębne projekty, kilkakrotnie przewidywano rozpad zespołu, a o nieudanej premierze ostatniego albumu „Turn Blue" z 2014 r. chcieli zapomnieć nawet najwierniejsi fani. Po cichu wierzyli jednak, że nadejdzie album, który odświeży i wprowadzi muzyków na właściwe tory, które wyznaczyli sobie 18 lat temu w Ohio. Pełnoletniość nie pomogła jednak The Black Keys.