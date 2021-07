Zbigniew Girzyński: PiS stało się grupą zawodowych rewolucjonistów

Polacy ze społeczeństwa właścicieli niewielkich firm staną się ludźmi pracy najemnej w przedsiębiorstwach państwowych albo wielkich międzynarodowych korporacjach. My się na to nie godzimy - mówi Zbigniew Girzyński, były poseł PiS.

Plus Minus: Czeka pana śmierć polityczna. Tak zapowiedział szef Klubu PiS Ryszard Terlecki. Jest pan na to gotowy?

Zarówno Ryszard Terlecki, jak i ja jesteśmy historykami i wiemy, że kiedyś Fidel Castro rzucił hasło: „socjalizm albo śmierć". Niczym dobrym dla Kuby się to nie skończyło, bo pogrążyło ją w tarapatach gospodarczych, które trwają do dzisiaj. Lepiej więc, by PiS socjalizmu nam nie zaprowadzało, a do tego to obecnie zmierza.

To już jest drugi raz, kiedy odszedł pan z PiS. Po raz trzeci partia pana nie przytuli.

Wcale nie chcę przytulać się do PiS, dlatego te groźby mnie nie martwią. Różnica między moimi poglądami a tym, co forsuje PiS, jest tak duża, że dłuższe pozostawanie w tej formacji i tak było niemożliwe.

A co takiego zrobiło PiS, że pan się w tej formacji przestał odnajdywać?

Za pierwszych rządów PiS w latach 2005–2007 przyjęliśmy wiele rozwiązań gospodarczych, które pobudziły polską przedsiębiorczość, np. zlikwidowaliś...

