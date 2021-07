Ojciec Adam Szustak – kontrowersyjny kapłan multimedialny

Ojciec Adam Szustak, najpopularniejszy polski kaznodzieja, gromadzi w sieci setki tysięcy wiernych. Dla niektórych bywa heretykiem. Czy chce być męczennikiem?

W przeddzień Wigilii 2016 r. udało mu się zrzucić habit, co ogłosił na YouTubie (gdzie jego kanał ma 771 tys. subskrybentów) – jednak nie na stałe, lecz do prania. Cały on: dowcipny i przewrotny, plączący myśli i gubiący tropy. Nie pierwsza i nie ostatnia prowokacja dominikanina. Katolicki komentator Dawid Mysior (45 tys. widzów) opisał tę postawę za pomocą przypowieści o dziesięciu dietetykach, z których dziewięciu zaleca zdrowe odżywianie – wodę, warzywa i owoce, chude mięso; a jeden z przekory sugeruje, że może by sięgnąć po chipsy i colę? Jaki głos miałby wzięcie na YT? Ten oryginalny, którego autor broniłby się, że dzięki niemu więcej ludzi pochyli się nad talerzem, choć nie powiedziałby im całej prawdy – puentuje Mysior. Tym odszczepieńcem w wierze ma być o. Szustak.

Czy ewangelizator bywa heretykiem? „Wiem, że zdarzyło mu się wygłosić treści heretyckie" – mówi Mysior. Skąd to się bierze? „Pytanie zmuszałoby mnie ...

