Krause. Człowie, bez którego nie byłoby Jordana

Wielcy koszykarze b造szcz na boisku, a wielcy mened瞠rowie pracuj w zaciszu gabinet闚. Jeli wszystko idzie zgodnie z planem, to 篡j w cieniu, jeli si pomyl, staj si obiektem drwin, ale bez nich nawet Michael Jordan i LeBron James nie odnios sukcesu.

Wyprzedzi, przechytrzy, nie da si wyprowadzi w pole. Znale superatlet, pogodzi ze sob sprzeczne interesy oraz rozbuchane ego, zmieci si w limicie wynagrodze teraz i za kilka lat, bow NBA kontrakty to rzecz wi皻a obieca貫, to p豉czesz i p豉cisz. To zadanie dla generalnych mened瞠r闚, kt鏎zy stoj za sukcesami najwi瘯szych gwiazd koszyk闚ki. Serial The Last Dance", kt鏎y opowiada histori zwyci瘰tw Chicago Bulls oczami Michaela Jordana, przy okazji pokazuje co jeszcze.

Wida, jak Jordan zaczyna przerasta lig, zdobywa kolejne tytu造 mistrzowskie, jak staje si globalnym gigantem. Wraz z nim ronie koncern Nike, kt鏎y sprzedawa miliony par but闚, bo ka盥y chcia by jak Jordan. Ale nie by這by tego wszystkiego, gdyby nie odwa積e, na pierwszy rzut oka niezrozumia貫, decyzje Jerry'ego Krause'a, czyli cz這wieka z cienia.

Jordan czeka siedem lat, zanim za這篡 na palec pierwszy mistrzowski piercie. B造szcza ju wc...

