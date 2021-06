Bogusław Chrabota: Wiemy o tobie wszystko AdobeStock

To było w samych początkach lat 90. Byłem przekonany, że niepodważalną przyszłością świata mediów oraz moim osobistym przeznaczeniem jest i będzie telewizja. Przeżywała właśnie swoje najlepsze chwile. W wielkich sieciach amerykańskich królowały gwiazdy świata newsów, takie jak Dan Rather, Tom Brokaw czy Peter Jennings. Coraz mocniej przebijało się w Ameryce HBO; nowe tory wyznaczały MTV i Turnerowski Cable News Network, co do którego wszyscy mieli wątpliwości, czy przeżyje. Innymi słowy, czy świat w istocie głodny jest takiego wynalazku jak 24-godzinna telewizja informacyjna.