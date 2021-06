Naftali Bennett. Ten, który obalił króla Bibiego Naftali Bennett jest typowym produktem izraelskiego systemu politycznego, w którym na ideologiczne różnice nakładają się personalne animozje, a ugrupowania polityczne powstają jak grzyby po deszczu, łączą się i dzielą w błyskawicznym tempie (na zdjęciu przyszły premier 5 maja 2021 r. przybywa do prezydenckiej rezydencji w Jerozolimie) AFP

Do polityki wszedł, gdy znudziło mu się zbijanie fortuny. Deklarował, że zabił w życiu wielu Arabów i nie jest to dla niego problem, a stanął na czele rządu z arabskimi politykami w składzie. Był współpracownikiem Beniamina Netanjahu, by później wystawić go do wiatru i zostać premierem. Oto Naftali Bennett.