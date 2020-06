Japońscy terminatorzy w sutannach

Kto nie widział, jak w popularnym japońskim komiksie podrasowany genetycznie ksiądz zabójca miota poświęconymi bagnetami z doczepionymi doń kartami Biblii, ten widział niewiele.

Na tokijskim Uniwersytecie Sofia w maju 2020 r. miała zostać otwarta wystawa przybliżająca Japończykom postać Jana Pawła II, przygotowana z okazji stulecia narodzin świętego. Niestety, pandemia pokrzyżowała te plany i na razie ekspozycję zwiedzać można wyłącznie w przestrzeni wirtualnej. Organizatorzy nie wywieszają jednak białej flagi i deklarują, że gdy stan zagrożenia minie, każdy zainteresowany będzie mógł odwiedzić uczelnię i zapoznać się z ich dziełem.





Obca wiara w obcym kraju Czy do Japończyków przemówi nauczanie polskiego papieża? Przecież nawet my, jego rodacy, którzy tak się nim szczycimy, w codziennym życiu nie stosujemy się do papieskich wskazówek. Całą skomplikowaną i wielowymiarową postać najchętniej sprowadzamy do kremówek i pomników, nazbyt często ocierających się o kicz. Jak sprawdzi się myśl świętego w zetknięciu z ludźmi wyrosłymi w zupełnie obcej zachodniemu światu kulturze, nieobeznanymi z Kościołem, na którego czele stał bohater wystawy? Czy jednak chrześcijaństwo naprawdę jest aż tak bardzo obce Japończykom? Swoją rolę w ich historii wszak odegrało. Na przełomie XVI i XVII wieku był moment, gdy wydawało się, iż Japonia ulegnie chrystianizacji, ale realizowany przez jezuitów ambitny projekt misyjny obrócił się w niwecz, i to z powodów absurdalnych. Otóż władający w owym czasie archipelagiem dyktator wojskowy Toyotomi Hideyoshi był zainteresowany katolicyzmem (podobnie jak spora rzesza Japończyków, bo szacuje się, że około 1600 r. w cesarstwie było już 300 tys. ochrzczonych) i zadeklarował przybyłym z Portugalii duchownym gotowość przyjęcia chrztu wraz ze wszystkimi swymi wasalami. Z zamiaru tego zrezygnował, gdy dowiedział się, że jako chrześcijanin będzie mógł mieć tylko jedną żonę. Co prawda japoński władca sondował później, jakie są szanse na uzyskanie u papieża dyspensy zwalniającej z przykrego obowiązku monogamii, jednak gdy nie udało mu się jej zdobyć, zrezygnował z zostania katechumenem, z czasem przechodząc na pozycje wrogie chrześcijanom. Jego następcy – szoguni z rodu Tokugawa – zupełnie jawnie prześladowali wyznawców Chrystusa. W efekcie, zdawałoby się, mocno już zakorzeniony na japońskiej ziemi katolicyzm zniknął z jej powierzchni niczym zagarnięty przez morskie fale zamek z piasku. W dzisiejszej Japonii elementy zaczerpnięte z kultury chrześcijańskiej pojawiają się od czasu do czasu w kulturze popularnej. Są one wykorzystywane jednak zazwyczaj bez znajomości towarzyszącego im bagażu kulturowego i religijnego – stanowią tylko atrakcyjną dekorację. A interpretacje twórców potrafią zaszokować.

Piewca zaginionego świata Chwalebny wyjątek od opisanej powyżej praktyki stanowi twórczość Endo Shusaku (1923–1996). Warto jednak podkreślić, że pisarz ów nie był typowym Japończykiem: w dzieciństwie, gdy jego matka dokonała konwersji na katolicyzm, został ochrzczony. Przez całe dorosłe życie Endo pozostał wierny nowej religii pomimo spotykających go często ze strony rodaków przykrości. Nie przeszkadzało mu to jednak wadzić się z Bogiem i na kartach swych powieści zadawać drażliwe pytania choćby o brak zdecydowanej Bożej reakcji na panoszące się w świecie zło. Zagadnieniu temu poświęcona była najsłynniejsza książka pisarza, wydane w 1966 r. „Milczenie". Ta oparta na faktach historyczna powieść opowiada o losach młodego jezuity Sebastiana, który przybywa w tajemnicy do Japonii, by w czasie prześladowań pełnić posługę duchową wśród zakonspirowanych katolików i zbadać niepokojące doniesienia, jakoby jego mistrz duchowy – o. Krzysztof Ferreira – pochwycony jakiś czas wcześniej przez służby szogunatu, na skutek tortur dokonał apostazji. Obserwując cierpienia znoszone przez chrześcijan i stykając się z przypadkami męczeńskiej śmierci, misjonarz coraz częściej zadaje sobie pytanie o zezwolenie Boga na ucisk jego wyznawców. Pętla wokół o. Sebastiana zaczyna się zaciskać, doprowadzając ostatecznie misję młodego księdza do tragicznego finału. „Milczenie" zostało dwukrotnie sfilmowane. Po raz pierwszy w 1971 r. przez japońskiego reżysera Shinodę Masahiro. Autorem drugiej adaptacji jest Martin Scorsese, w którego obrazie z 2016 r. rolę Ferreiry zagrał Liam Neeson. Endo jeszcze nie raz wracał w swojej twórczości do przełomu XVI i XVII stulecia, czasów, które historycy badający dzieje Japonii nazywają niekiedy „chrześcijańskim stuleciem". Pod jego piórem zapomniana epoka, w której Kraj Kwitnącej Wiśni stanął na religijnym rozdrożu, wahając się między swoją tradycją a przybyłą z Zachodu nową wiarą, ożywała ponownie, a czytelnicy mieli możliwość obserwowania wzrostu i upadku japońskiego katolicyzmu.

Przypadek ojca Froisa Nie oszukujemy się jednak, przeciętny mieszkaniec Krainy Wschodzącego Słońca częściej niż z prozą Endo obcuje z mangą, anime, grami komputerowymi oraz konsolowymi czy popularnymi japońskimi dramami (rodzaj telenowel). Twórcy tych gatunków chętnie sięgają po elementy zaczerpnięte z kultury zachodniej, by nadać swym dziełom posmak fascynującej egzotyki. Nie ominął ten proceder również elementów chrześcijańskich, które w rękach japońskich scenarzystów i rysowników ulegają częstokroć tak dalekiej deformacji, że ortodoksyjny katolik może poczuć się wręcz obrażony, gdy przychodzi mu obcować z dziełami owych dżentelmenów. Zanim jednak zajmiemy się najbardziej szokującymi wariacjami, zacznijmy od delikatnej przystawki, którą stanowią popkulturowe losy XVI-wiecznego jezuity Luisa Froisa (1532–1597). Duchowny ten jest jednym z ciekawszych cudzoziemców, którzy działali w Japonii w czasach wspomnianego chrześcijańskiego stulecia. Przybywszy do Kraju Kwitnącej Wiśni w 1563 r., zaprzyjaźnił się z Odą Nobunagą (1534–1582) – potężnym wodzem, który zainicjował proces zjednoczenia Japonii, od XV wieku rozbitej na pogrążone w bezustannych waśniach dzielnice. Nobunaga chętnie otaczał się obcokrajowcami (jego osobistym ochroniarzem był obdarzony nadludzką siłą Afrykańczyk) i wspierał działalność misyjną jezuitów, którzy odwdzięczali mu się dostępem do europejskiej technologii. Właśnie dzięki temu aliansowi wojowniczy książę mógł masowo zbroić piechurów swych armii w muszkiety. Bazując na doświadczeniach zachodnich wojskowych, Oda zreformował swoje siły zbrojne i jako pierwszy w Japonii uformował oddziały złożone wyłącznie z muszkieterów, do tego tak dobrze wyszkolonych, że byli oni w stanie stosować nieznaną dotychczas w Kraju Kwitnącej Wiśni zabójczo skuteczną taktykę kontrmarszów, która umożliwiała zasypywanie szeregów wroga niekończącym się gradem kul. Powiązania między Nobunagą a katolickimi duchownymi wspaniale odmalowano w nakręconym w 1980 r. słynnym filmie Kurosawy „Sobowtór", w którym w scenach dziejących się w obozie Ody widzimy kręcących się po nim jezuitów, a ruszającego na wojnę wodza błogosławi ksiądz wznoszący ku niebu monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Luis Frois przez długie lata pozostawał w służbie Ody jako jego tłumacz i doradca, a napisane przez niego w tym czasie listy oraz księga „Historia Japonii" stanowią dla zachodnich badaczy jedne z najlepszych źródeł opisujących okres walk o zjednoczenie Kraju Kwitnącej Wiśni. Jego postać jest też znana na Wyspach Japońskich dzięki temu, że pojawia się od czasu do czasu w dziełach popkulturowych traktujących o owej epoce. I tak 5 stycznia 1992 r. zgromadzeni przed ekranami telewizorów widzowie mieli przyjemność obejrzeć pierwszy odcinek historycznej dramy „Nobunaga. King of Zipangu". Liczący sobie 49 epizodów serial opowiadał o życiu i dokonaniach Ody Nobunagi. Twórcy zastosowali w nim niezwykle ciekawy zabieg, czyniąc narratorem, którego oczami obserwujemy zachodzące wydarzenia, nie samego wodza, lecz towarzyszącego mu w trakcie jego kariery o. Froisa. Dzięki temu Japończykom przypomniano o osobie cudzoziemskiego kronikarza dziejów ich ojczyzny. Co więcej, punktem wyjścia serialu było mało znane wydarzenie, o którym nie wie nawet wielu zawodowych historyków – pielgrzymka do Rzymu, którą w latach 80. XVI wieku odbyła grupa nawróconych na katolicyzm młodych samurajów, którzy przywieźli ojcu świętemu Grzegorzowi XIII dar Nobunagi – przepięknie malowany parawan. Początkowe sceny pierwszego odcinka dramy dzieją się właśnie w Rzymie, w Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie niezwykli pątnicy przyjmowani są przez papieża. Potem zaczyna się narracja Luisa Froisa, który snuje opowieść o losach zarówno swoich, jak i tych będących udziałem jego niezwykłego przyjaciela. O. Frois zawitał nie tylko do japońskiej telewizji. Okazję do zaznajomienia się z nim mieli też Japończycy grający w konsolową bijatykę „Onimusha Dawn of Dreams" z 2006 r. Przedstawiony został w niej jako dobrotliwy duchowny, który opiekuje się sierotami. Niestety w pewnym momencie zostaje opętany przez demona, w efekcie czego uśmierca powierzone jego pieczy dzieci. Z prawdą historyczną ma to niewiele wspólnego, ale twórcy japońskich gier akcji niejednokrotnie już udowadniali, że tak jak istnieje prawda czasu, tak jest również prawda ekranu konsoli, a obie te prawdy niekoniecznie muszą być ze sobą zgodne.

Terminatorzy w sutannach Twórcy tych dzieł kultury popularnej odwoływali się w większym lub mniejszym stopniu do kulturowego dziedzictwa katolicyzmu, nie odlatując jeszcze (może z wyjątkiem konsolowego opętania o. Froisa) w dziedzinę czystej abstrakcji. Teraz jednak przejdziemy do szalonego świata mangi i anime. Dobrym przykładem szokującego przedstawienia Kościoła katolickiego w utworach tego nurtu jest popularna manga Hirano Koty „Hellsing", ukazująca się w latach 1997–2008. Skracając do minimum, komiks ów opowiada o tytułowej tajnej brytyjskiej organizacji trudniącej się polowaniem na wampiry. Jednak nie tylko krwiopijcy spędzają sen z powiek kierownikom stowarzyszenia – toczą oni także rywalizację z XIII Sekcją Watykańskich Oddziałów Specjalnych Iscariote, której agenci walczą z nieumarłymi, ale i nie mają nic przeciwko zabiciu od czasu do czasu jakiegoś protestanta. Znaczną część komiksowej serii (oraz dwóch powstałych na jej podstawie seriali anime) wypełniają więc widowiskowe walki pomiędzy czempionem Hellsinga, zreformowanym wampirem Alucardem, a tajną bronią XIII Sekcji – podrasowanym genetycznie księdzem zabójcą, o. Aleksandrem Andersonem. Kto nie widział, jak ów wojowniczy kapłan miota poświęconymi bagnetami z doczepionymi doń kartami Biblii, ten widział niewiele. O. Anderson nie jest jedyną osobą duchowną przewijającą się na kartach „Hellsinga". Prawie tyle samo czasu co on dostaje jego bezpośredni zwierzchnik – biskup Enrico Maxwell. Stojący na czele XIII Sekcji hierarcha wygląda, jakby był gwiazdą rocka. Jedynym elementem wskazującym na pełnienie przez niego funkcji kapłańskiej jest stuła na szyi. Gdybyśmy spotkali go bez niej, w życiu nie uwierzylibyśmy, że mamy do czynienia z duchownym, a zwłaszcza biskupem. Do wizerunku katolickiego hierarchy nijak nie przystają długie włosy, splecione w opadający na plecy koński ogon, czy strój, który przypomina frak kamerdynera. Charakter i zachowanie o. Enrica również nie są raczej powszechne w kręgach biskupich. Potrafi on zwyzywać przywódczynię organizacji Hellsing – Integrę – od świń, zastrzelić podwładnego, nie mówiąc już o tym, że staje na czele ogłoszonej przez Jana Pawła II krucjaty przeciwko protestanckiej Wielkiej Brytanii. W jej wyniku ulice Londynu zapełniają odziani w szaty z kapturami, zaczerpnięte z hiszpańskich procesji wielkopostnych, żołnierze Watykanu, współpracujący z wampirami nazistami z SS, a cały ten dramat rozgrywa się przy wtórze nadawanego z megafonów obłąkanego kazania Maxwella. Na koniec tego wątku dodajmy, aby niczego nie pominąć, iż w szeregach XIII Sekcji służy jeszcze zakonnica cierpiąca na rozdwojenie jaźni. Zazwyczaj jest ona cichą i lękliwą mniszką, lecz kiedy przychodzi czas na zniszczenie wrogów Kościoła, kontrolę nad nią przejmuje jej druga osobowość – kochająca przemoc, ogarnięta wojennym szałem berserka będąca w stanie zmasakrować każdego przeciwnika, który będzie na tyle głupi, by stanąć jej na drodze.

Kobieta kardynał i papież dziecko Wokół wątku walki ludzkości z wampirami kręci się też fabuła książek z gatunku light novel (przeznaczone dla młodzieży, napisane prostym językiem ilustrowane powieści) wchodzących w skład serii „Trinity Blood", których autorem był Yoshida Sunao. Cykl ten zdobył pewną popularność, która zaowocowała przełożeniem go na graficzny język mangi, a następnie powstaniem opartego na nim serialu anime, który swoją premierę miał w 2005 r. Akcja cyklu toczy się w odległej przyszłości, w której Ziemia podzielona jest na strefy wpływów dwóch rywalizujących ze sobą gatunków. Pierwszym z nich są ludzie skupieni wokół Watykanu, drugim – dążące do ich zagłady wampiry. Obie rasy toczą ze sobą bezpardonową walkę. Czytelnicy i widzowie „Trinity Blood" śledzą losy agenta Watykanu ks. Abela Nightroada będącego pogromcą wampirów. Nieco ciapowaty kapłan równocześnie sam jest krwiopijcą żywiącym się posoką innych przedstawicieli swej rasy. Dlatego, podobnie jak Alucard z „Hellsinga", służy sprawie ludzi. Bezpośrednie zwierzchnictwo nad głównym bohaterem sprawuje kard. Caterina Sforza. Tak, tak, Yoshida Suano i twórcy późniejszych adaptacji jego prozy dokonali czegoś, o co od lat kruszą kopie z urzędem papieskim różnego rodzaju progresiści – wprowadzili w Kościele katolickim kapłaństwo kobiet. Zresztą nie tylko kobiet – również dzieci, gdyż władający Kościołem i ludzką cywilizacją ojciec święty Alessandro XVIII jest małym chłopcem.