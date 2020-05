Zbigniew Siemiątkowski: za pomocą agentury próbowano zdezintegrować partie „Jeżeli Antoni Macierewicz szukał dowodów przeciwko WSI i nic nie znalazł, co jasno wynika z jego raportu o likwidacji tych służb, to albo niczego nie było, albo było coś na rzeczy, lecz tak finezyjnie przeprowadzone, że dowody nigdy się nie znajdą”. Sejm, 2005 r. Zbigniew Siemiątkowski rozmawia z Antonim Macierewiczem Reporter

Zawsze gdy pojawia się nowy szef, znajdą się tacy, którzy chętnie doniosą na poprzedników. Do mnie donosili, a gdy odszedłem z funkcji koordynatora służb, to na mnie też donosili do mojego następcy - mówi Zbigniew Siemiątkowski, były minister koordynator służb specjalnych w rządach SLD.