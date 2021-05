„Przegląd Sportowy”. Sto lat emocji na papierze

21 maja 1921 roku ukazał się pierwszy numer „Przeglądu Sportowego". Jego dziennikarze relacjonowali wszystkie ważne wydarzenia sportowe od początku odrodzonej Polski.

Historia polskiej prasy sportowej rozpoczęła się 40 lat wcześniej. 1 kwietnia roku 1881 ukazał się we Lwowie „Przewodnik Gimnastyczny", będący organem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Najstarsza polska organizacja sportowa – Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie – powstała w roku 1878. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów – w 1886 roku, a Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie – w roku 1893. Rok wcześniej rozpoczęto budowę toru kolarskiego na Dynasach. W roku 1894 rozegrano we Lwowie pierwszy udokumentowany mecz piłkarski. W pierwszej dekadzie XX wieku we Lwowie i w Krakowie powstały pierwsze kluby piłkarskie.

Było o czym pisać. Tym bardziej że w rozwój sportu, jego finansowanie i popularyzację zaangażowali się przedstawiciele zarówno arystokracji, jak i burżuazji, a zawody sportowe stały się tematem rozmów jako pewnego rodzaju nowa moda.

Kiedy w roku 1918 Polska odzyskała niepodległość, na terenie dawnych trzech zaborów scalonych w jeden organizm...

